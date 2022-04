Atenção: Governo muda data do TAF dos Bombeiros em Cruzeiro do Sul

O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (29), uma retificação do edital de convocação dos aprovados no Concurso do Corpo de Bombeiros do Acre, divulgado na quinta-feira (28).

A mudança está na data de realização do teste de aptidão física em Cruzeiro do Sul, que ocorreria no dia 8 de maio e agora foi alterado para o dia 10 do mesmo mês. As provas em Rio Branco permanecem no dia 8.

O cartão de convocação para a próxima etapa, que contém a data, local e horário de realização do dos exames e provas, será disponibilizado no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – www.ibfc.org.br -, a partir desta sexta (29).

Veja a lista de convocados: