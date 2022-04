Teste de aptidão dos Bombeiros tem nova data e Governo convoca aprovados; veja lista

Após decisão judicial que suspendeu temporariamente a continuidade do concurso do Corpo de Bombeiros do Acre, o Governo do Estado divulgou nesta quinta-feira (28) nova data para realização da prova de aptidão física e exame psicotécnico.

A prova de aptidão física será realizada no dia 8 de maio e o exame psicoténico no dia 15 do mesmo mês.

Na mesma publicação, o governo publicou a lista dos convocados para o teste com alteração da anterior, agora os candidatos habilitados na prova objetiva e que estejam classificados dentro do limite, mais os empates na última posição de classificação, quando houver, foram convocados.

De acordo com o documento, ficam convocados os candidatos para o cargo de Aluno-Soldado Combatente – Masculino, até a posição de classificação 488; e Aluno-Soldado Combatente – Feminino, até a posição de classificação 124.

Candidatos fora do número de vagas citados estão automaticamente eliminados do concurso. A segunda fase – prova de aptidão física e exame psicotécnico – será realizada em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Candidatos que optaram, no ato da inscrição, pela realização da primeira fase do concurso em Brasileia, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Rio Branco realizam a segunda etapa em Rio Branco.

Já os candidatos que optaram pela realização da primeira fase em Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá realizam a segunda etapa em Cruzeiro do Sul.

O cartão de convocação para a próxima etapa, que contém a data, local e horário de realização do dos exames e provas, será disponibilizado no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – www.ibfc.org.br -, em 28 de abril.

Veja a lista completa:

Justiça

O exame psicotécnico nestava marcado para o dia 21 de abril e o teste de aptidão física para o dia 24. No último dia 20, a Justiça decidiu pela suspensão das duas etapas por falta de tempo hábil.