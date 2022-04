‘BBB 22’: enquete aponta alta rejeição no Paredão entre Paulo André, Natália e Gustavo

Depois da eliminação de Linn da Quebrada do “BBB 22”, que assim como apontavam as enquetes preliminares saiu com rejeição de mais de 77% em um Paredão contra Eliezer e Gustavo, os participantes do reality show participaram de uma nova Prova do Líder.

Em uma disputa que precisava de pontaria e sorte, os confinados tinham formar palavras com as vogais que faltavam. Tudo isso, jogando bolinhas em uma pista com obstáculos, o que dificultava a prova. A semifinal ficou entre Natália, Eliezer e Gustavo, este último, no entanto, não conseguiu acertar a letra correta e foi eliminado. Entre Nat e Eli, o vencedor do último Paredão conseguiu sua primeira liderança e colocou a ficante e Jessilane no Vip.

VOTAÇÃO EMPAREDOU PA, NATÁLIA E GUSTAVO

A votação da noite começou logo após a vitória de Eliezer na Prova do Líder. Ainda no gramado, o brother indicou Paulo André direto para a berlinda. No Confessionário, a mais votada pela Casa foi Natália, que recebeu indicações de Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo.

A dinâmica se completou quando o Líder sorteou uma pessoa da casa para ser o Dedo-Duro. Sorteado, PA escolheu Natália para revelar seu voto. E para a surpresa de todos, a emparedada pela casa teve ainda que indicar a terceira pessoa para compor o Paredão. O eleito foi Gustavo, que mais uma vez foi para a berlinda.

ENQUETE APONTA ELIMINAÇÃO DE NATÁLIA COM REJEIÇÃO

Logo após o fim do reality show da TV Globo, internautas começaram a se movimentar na web para eliminar mais um participante do “BBB 22”. Segundo resultado preliminar da enquete do Uol, desta vez, Natália será eliminada com altos índices de rejeição, assim como Lina.

Em poucos minutos a enquete já contava com mais de 14600 votos e 85% deles querendo a exclusão da ficante de Eliezer do programa. Em segundo lugar, Gustavo acumulava 11% dos votos e Paulo André apenas 3% dos votos.

