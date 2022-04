‘BBB 22’: enquete aponta rejeição de brother em Paredão entre Eliezer, Gustavo e Paulo André

Jessilane deixou o “BBB 22” em um Paredão que, segundo enquetes na web, estava acirrado. A professora foi eliminada do reality show com 63,63% dos votos. Eliezer, último integrante do quarto Lollipop a resistir na atração, ficou em quarto lugar, sem chance de deixar o programa. Arthur Aguiar, que até então era tido como favorito para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão, foi o segundo mais votado com 28,54% e Douglas Silva acumulou 5,91%.

Muito emocionada, Jessi deixou o programa entre lágrimas e agradeceu seus companheiros de confinamento: “Gente, muito obrigada por tudo. Vocês sabem o quão importante vocês foram para mim. Estou muito feliz. Obrigada, Deus, obrigada, Brasil”. “Faria tudo de novo”, garantiu a sister, última mulher a deixar esta edição do “BBB”.

PEDRO SCOOBY VENCE PROVA DO LÍDER

Uma prova da Azul Seguros deu a Pedro Scooby a liderança desta semana do “BBB 22”. Em uma espécie de jogo de tabuleiro com consequências molhadas e prêmios em dinheiro, o marido de Cintia Dicker, que deu uma alfinetada virtual nas atitudes de Arthur Aguiar no jogo, se tornou o vencedor e indicou Eliezer diretamente para a berlinda. “Não tenho como indicar os caras que estão aqui comigo todos esses dias. Então vai ser o Eli de novo”, pontuou o surfista.

