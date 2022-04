BBB22: enquete aponta brother campeão com alta porcentagem

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André estão disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB22 e o título de primeiro Camarote campeão da atração. A votação já está aberta no site do Gshow desde a madrugada da última terça-feira (25/4) e confirma o favoritismo do marido de Maíra Cardi ao título da edição do reality.

De acordo com a enquete do UOL, o ex-Rebelde aparece com 70,13% das intenções de voto, seguido pelo atleta olímpico, 25,20%, e pelo eterno acerola, 4,67%. Mais de 102 mil assinantes do portal já deixaram o apoio ao seu brother favorito. Na enquete do Metrópoles, por sua vez, Paulo André aparece liderando o certame, com poucos votos a mais que Arthur Aguiar. Entretanto, desde que foi aberta, o marido de Maíra Cardi vem diminuindo a diferença.