BBB22: Eslovênia revela que Maria saiu de grupo de whatsapp e atriz responde: ‘Odeio’

Em entrevista para Ana Clara Lima, no programa “Fora da Casa BBB”, nesta quinta-feira (7), a ex-BBB22 Eslovênia Marques revelou uma fofoca para a apresentadora relacionada a outra participante do reality.

A ex-lollipopper disse que Maria, colega de confinamento que acabou expulsa do programa após agredir Natália em um Jogo da Discórdia, saiu sem dar explicações de um grupo de whatsapp criado pelos ex-participantes dessa temporada que já estão fora do programa.

“Eu tenho uma fofoca bem recente, de ontem. Eu não sei se posso falar… O povo vai ficar muito manifestado comigo, de verdade. Mas não estou nem aí…”, começou a ex-miss.

“É o seguinte: a gente fez um grupo com a galera que está saindo da casa, botou todo mundo… Segundos depois, uma pessoa específica saiu, do nada. Não falou nada. Foi a Maria”, revelou Eslô.

A ex-sister ainda contou que a atriz também havia parado de segui-la nas redes sociais quando ela saiu da casa.

“E também eu soube que Maria me deu unfollow assim que ela saiu da casa. As pessoas pensam que os lollipoppers estão mil amores, mas tem gente que não”, disse Eslovênia.

Já na madrugada desta sexta (8), Maria comentou a fofoca de Eslovênia em seu perfil no Twitter, e deu sua versão da história, marcando a conta da ex-sister.

“Oi, Eslovênia. Eu odeio grupos de wpp (principalmente quando metade nem se fala). E se quiser conversar, a minha dm é aberta (eu teria te chamado lá, mas já que o assunto começou em público, vou terminar dando minha versão por aqui também). Um cheiro”, escreveu Maria.

oi @eslomarques eu odeio grupos de wpp (principalmente quando metade nem se fala) e se quiser conversar, a minha dm é aberta (eu teria te chamado lá, mas já que o assunto começou em público, vou terminar dando minha versão por aqui também) um cheiro 💕 — MARIA (@eumaria) April 8, 2022