BBB22: Laís mostra mansão em Goiás e choca internautas: “Ela é rica”

Já em outro momento, ela mostrou a famosa escada que cai diretamente no hospital da família. “Está uma bagunça. Eu estava experimentando roupa. O BBB passa aqui 24 horas. Aqui é a famosa escada que dá acesso ao hospital onde eu estava trabalhando antes do BBB. Do lado”, finalizou a loira, recordando os momentos que passou confinada.

Logo em seguida, muitos comentários surgiram na web: “Ela é rica”, disse um. “Nem precisava do premio”, declarou outro.

Mansão da ex-BBB Laís Caldas (Foto: Reprodução)