BBB22: Natália é a 13ª eliminada do reality show

Com 83,43% dos votos, a participante da Pipoca deixa a competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality. Dentro do jogo, Natália despontou como uma das favoritas do público. Mesmo com o jeito explosivo, foi conquistando seu espaço e crescendo no jogo. A derrocada, entretanto, veio quando engatou um affair com Eliezer.

Depois que começou a se relacionar com o participante, ficou muito marcada pelas crises de choro e de raiva. A aliança com Linn da Quebrada e Jessilane funcionou até a chegada do top 10, mas se fragilizou. Natália é eliminada com 83,43% dos votos #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/Yjyshq4vcb — Big Brother Brasil (@bbb) April 13, 2022 Do lado de fora do confinamento, parte do público estava irritada com os comportamentos explosivos de Natália e com as atitudes dela como jogadora. A mineira não teve chance ao confrontar dois dos favoritos para chegarem na final do reality show.