Bruna Linzmeyer conta que se recusou a negar homossexualidade

Bruna Linzmeyer não faz segredo sobre amorosa – atualmente, a atriz de 29 anos namora a DJ e artista visual Marta Supernova. Mas nem sempre foi assim. A artista, que interpreta a Madeleine em “Pantanal”, contou que ficou assustada quando teve a sexualidade revelada. Ela namorava outra mulher na época e disse que chegou a perder trabalhos por conta da homossexualidade.

“Foi em 2015, eu já estava há cinco anos na TV. E já namorava a Kitty (Féo, a cineasta), que foi minha primeira namorada, há uns bons meses”, começou ela, em entrevista ao podcast PodPah.

A atriz disse que sua equipe chegou a cogitar que ela negasse a informação divulgada pela mídia, mas ela recusou a possibilidade. Decidiu encarar o que quer que fosse e lidar com a que situação.

“Aí foi muito esquisito no começo. A gente tinha umas publicidades marcadas para aquela semana e para a semana seguinte, e as coisas foram cancelando. (Diziam): ‘não vai mais acontecer e tal'”, contou.

Bruna relatou ainda que ficou preocupada com os rumos da carreira. Foi uma situação, porém, que não durou muito tempo. Nas palavras da própria atriz “as coisas foram se construindo de um outro jeito”. Continuou fazendo novelas e outros trabalhos sem esconder nada.

“Hoje em dia as pessoas me chamam porque eu sou sapatão também. Querem estar comigo porque eu tenho e tive essa coragem. E hoje em dia é mais tranquilo falar disso do que era naquela época. Então tem muitos trabalhos, tanto no cinema ou na publicidade, de pessoas que chegam perto de mim porque gostam de quem eu sou”, afirmou na entrevista.