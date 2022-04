Câmera lenta releva segredo da troca de roupa relâmpago na Mangueira

A Estação Primeira da Mangueira desfilou no grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (23/4). Além de emocionar os foliões que estavam nos camarotes, a rápida troca de roupas da comissão de frente da agremiação chamou a atenção.

Composto por sete dançarinos, o grupo estava vestido com uma roupa de gala, nas cores preta e branca. Em um determinado momento, alguns assistentes da Mangueira puxaram o figurino e revelaram as vestimentas na cor verde e rosa, característica da escola de samba. O portal G1, da Rede Globo, publicou o momento em câmera lenta para mostrar o que realmente aconteceu.