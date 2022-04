Carla Perez enfrenta escândalo gay de Xanddy e toma decisão definitiva no casamento: “22 anos”

Quando se fala em um dos casais mais amados do Brasil, os nomes do cantor Xanddy e a dançarina Carla Perez, são um dos mais comentados. Sendo assim, eles estão juntos há mais de 20 anos. Entretanto, por mais que tenham um casamento lindo e feliz, com dois filhos, não foi fácil para se manter firme e forte.

Dessa maneira, os dois decidiram tomar uma decisão pontual para a relação deles. Sem medo de nada, a dançarina e o cantor decidiram fazer uma tatuagem juntos, celebrando 20 anos do amor deles.