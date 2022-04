Clima de romance entre Paulo André e Jade Picon no reencontro do BBB Dia 101; veja mais fotos!

Brothers e sisters juntos novamente, em um novo encontro na casa mais vigiada do Brasil? É o que vai acontecer nesta quinta-feira, dia 28, no ‘BBB Dia 101’. No confinamento onde passaram 8, 15, 30, 80 ou 100 dias de suas vidas, compartilharam festas, provas e reviravoltas do reality e experimentaram diferentes maneiras de se envolver com o jogo todos se reencontraram para relembrar a temporada e marcar o fim de um ciclo.