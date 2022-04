Com desfalque de Xororó, Edson e Hudson emocionam no show Amigos

História de fã

“Hoje eu estou só emoção! Recebi um monte de palavras de amor e carinho, mas primeiramente pela saúde do Xororó, eu falei com ele hoje, está bem graças a Deus e cada dia melhor. Ele vai conseguir cumprir os próximos shows. E eu só tenho motivos para agradecer, porque passa um filme na cabeça”, contou ele.

No passado, antes do início de carreira, Edson conseguiu um dinheiro emprestado para assistir a um show de Chitãozinho e Xororó no estádio do Guarani, em Campinas. Na ocasião, nem ele e nem o amigo que o acompanhava tinham dinheiro para comer. Entretando, por uma obra divina eles encontraram dez reais no chão e conseguiram comprar algo. A história é sempre relembrada com muita emoção pelo cantor.

“Confesso que, pra mim o Xororó é insubstituível, mas eu me apliquei e eu falei pra ele que eu daria 100% de mim para poder honrar o que ele significa na nossa vida e na música sertaneja. E meu pai sempre falou que se a gente quisesse ser uma boa dupla, a gente tinha que se inspirar em Chitãozinho e Xororó. Ontem e antes de ontem são dias que nunca se apagarão da minha vida e da vida do Hudson. E pra fechar com chave de ouro eu puder ter meu irmão no palco comigo. O Chitãozinho me abraçou como um irmão abraça o outro, o Zezé e o Leonardo também”, disse Hudson, ainda emocionado e bastante grato com a oportunidade.

“Algo surreal”, afirma Hudson

“Eu sou difícil de ficar nervoso, mas antes de entrar no palco eu estava com as penas tremendo. Foi muito emocionante, uma coisa surreal. Eu também não esperava [o convite]. O Edson foi convidado pelo Xororó e já foi uma emoção, apesar de ser um fato muito triste, mas acabou sendo uma oportunidade. E ontem eu fui convidado através do Xororó. Então, eu não sou de ficar nervoso, mas ontem eu estava muito nervoso. Os caras são nossos professos e o que nós somos é o que nós aprendemos, principalmente com Chiãozinho e Xororó, depois o Leonardo e o Zezé di Camargo. Foi algo surreal”, relata Hudson.