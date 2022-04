Com recuo das águas do Iaco, famílias começam a voltar para suas casas em Sena Madureira

As famílias atingidas pela cheia do rio Iaco neste ano já começaram a voltar para suas casas. Isso se deve ao fato do nível das águas está baixando cada vez mais.

A rua principal do Bairro Praia do Amarilio, por exemplo, já foi totalmente descoberta. Esse foi um dos Bairros mais afetados pela alagação.

Em entrevista ao ContilNet, a idosa Raimunda Vitoriano disse que não saiu de casa neste ano, mas a água chegou perto de cobrir o assoalho da residência. “Faltou somente um palmo”, disse ela.

Nos demais bairros afetados, os moradores também já estão fazendo o caminho de volta. Muitos estavam nos abrigos públicos.