Comandante Hamilton escondeu caixão com sertanejo em helicóptero

A morte do sertanejo João Paulo, ex-parceiro de Daniel, chocou o Brasil em setembro de 1997, mas teve um personagem até então desconhecido: o comandante Hamilton, presente nos programas policiais, que na época trabalhava para Gugu Liberato no Domingo Legal, do SBT.

Em entrevista ao jornalista André Piunti, o ex-empresário da dupla, Hamilton Régis Policastro, chorou ao relembrar os bastidores do acidente automobilístico que matou João Paulo no auge

“O cara [do necrotério] foi lá e trouxe o João Paulo. Rapaz do céu, se você visse a situação, foi carbonizado… foi a coisa mais triste da minha vida”, recordou o empresário, aos prantos. O corpo, irreconhecível, só foi liberado porque a vítima carregava uma corrente presenteada por Daniel.

Policastro liberou para a Record imagens inéditas da dupla no show de lançamento do último álbum, e a emissora atingiu o primeiro lugar de audiência, preocupando a concorrência: “A Globo mobilizou todos os seus melhores profissionais no necrotério, helicóptero em Brotas, câmeras para tudo quanto é lado. Da hora em que ele morreu ao outro dia, foram quatro canais transmitindo direto”.

A repercussão da morte de João Paulo surpreendeu o empresário, que sabia que o cantor sofria racismo no meio artístico: “Aquilo foi o maior reconhecimento de toda a luta que nós tivemos”.