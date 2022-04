Este artigo é dedicado a você que sonha em se tornar um Guerreiro, “Herói de Farda”. Nesta página reunimos um levantamento dos concursos de polícia que estão previstos para acontecer no decorrer dos próximos meses.

Mas também listamos outros certames com foco na área de Segurança Pública, tais como Agentes Penitenciários, Departamentos de Trânsito, Bombeiros e mais. Portanto, acompanhe esta página para ficar sempre por dentro das últimas notícias.

Ao final, disponibilizamos os links para nossos cursos para que você possa garantir a tão sonhada vaga na área de Segurança Pública!

Concursos de Polícia: Federais

Concurso de médio prazo (de 6 meses a 1 ano)

Status: Solicitado

Perspectivas: Solicitado novo edital para a área administrativa com 557 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Cargos: Agente Administrativo e carreiras de nível superior

Agente Administrativo e carreiras de nível superior Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 557 solicitadas

557 solicitadas Salário: R$ 4.746,16 e R$ 5.776,47 (além de outros benefícios)

R$ 4.746,16 e R$ 5.776,47 (além de outros benefícios) Curso: Polícia Federal

Concursos de Polícia: Polícia Militar

Concurso de curto prazo (até 6 meses)

Concurso PMERJ

Status: Anunciado

Perspectivas: Nova seleção de soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro é anunciada para 2022.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: soldado

soldado Formação: nível médio

nível médio Vagas: 2.000

2.000 Salário: R$ 3.452,55 [último edital]

R$ 3.452,55 [último edital] Curso: PMERJ -Soldado

Concurso de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Concurso PM SC

Status: previsto

Perspectivas: Em contato com a assessoria de comunicação da PM SC, foi informado ao jornalismo do Estratégia que um novo concurso segue previsto.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 3.842,20 a R$ 4.845,82

R$ 3.842,20 a R$ 4.845,82 Curso: PM SC

Concurso PM RO

Status: Banca definida (Cebraspe)

Perspectivas: O novo concurso PM RO está oficialmente autorizado e com comissão formada. O Cebraspe foi a banca selecionada.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: oficial combatente

oficial combatente Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 20

20 Salário: a definir

a definir Curso: PM RO

Concurso PM SE

Status: Previsto até 2023

Perspectivas: Um novo concurso PM SE está previsto no Plano Plurianual 2020-2023.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: soldado

soldado Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: PM SE

Concurso PMDF

Status: Comissão formada

Perspectivas: Comissão formada. Serão ofertadas 2.100 vagas para o cargo de Soldado. Para o cargo de Oficial de Saúde, serão 46 oportunidades.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: Soldado e Oficial de Saúde

Soldado e Oficial de Saúde Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 2.100 (Soldado) e 46 (Oficial de Saúde)

2.100 (Soldado) e 46 (Oficial de Saúde) Salário: R$ 4.119,22 (Soldado) a R$ 7.947,50 (Oficial de Saúde)

R$ 4.119,22 (Soldado) a R$ 7.947,50 (Oficial de Saúde) Curso: PMDF

Concurso PM ES

Status: Banca definida (Instituto AOCP)

Perspectivas: O Instituto AOCP será banca organizadora do próximo concurso PM ES.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Soldados, Oficiais e Músicos

Soldados, Oficiais e Músicos Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 1.111

1.111 Salário: R$ 1.366,07 a R$ 8.011,62

R$ 1.366,07 a R$ 8.011,62 Curso: PM ES

Concurso PM RN

Status: Comissão formada

Perspectivas: Está formada a comissão para Soldado.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: Praças (Soldados)

Praças (Soldados) Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 3.268,32

R$ 3.268,32 Curso: PM RN

Concurso PM TO – Oficial

Status: Comissão formada

Perspectivas: Foi autorizado e definida a comissão do novo concurso PM TO para Oficial, com previsão de 30 vagas!

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo s : Oficial

s Oficial Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: 30 previstas

30 previstas Salário: R$ 4.499,52

R$ 4.499,52 Curso: PM TO

Concurso PM BA

Status: Previsto na LOA 2022

Perspectivas: Nova seleção é anunciada para breve.

Vagas/ Cargos e salário inicial:

Cargos: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: PM BA

Concurso PM AP

Status: Comissão formada

Perspectivas: Previsto para breve, concurso PM AP está com comissão formada e pretende ofertar 600 vagas.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos : a definir

: a definir Formação : a definir

: a definir Número de vagas : 600

: 600 Salário : R$ 3.759,31 [último edital]

: R$ 3.759,31 [último edital] Curso: PM AP

Concurso PC RS

Status: Previsto

Perspectivas: Previsto novo certame aos cargos de escrivão, inspetor e delegado de polícia.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos : Escrivão, Inspetor e Delegado

: Escrivão, Inspetor e Delegado Formação : a definir

: a definir Número de vagas : a definir

: a definir Salário : R$ 6.366,80 a R$ 20.353,06 [último edital]

: R$ 6.366,80 a R$ 20.353,06 [último edital] Curso: PC RS

Concurso de longo prazo (mais de 1 ano)

Concurso PM RR

Status: Previsto

Perspectivas: Um novo edital do concurso PM RR para Oficial poderá ser publicado até 2024.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: oficial

oficial Formação: Superior

Superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 6.846,22

R$ 6.846,22 Curso: PM RR

Concurso PM AC

Status: Comissão formada

Perspectivas: A comissão foi constituída para realizar proposta para realização de concursos para Segurança Pública do Acre.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Soldado

Soldado Formação: Nível Médio

Nível Médio Vagas: 230

230 Salário: a definir

a definir Curso: PM ACRE

Concursos de Polícia: Polícia Civil

Concurso de curto prazo (até 6 meses)

Concurso PC RO

Status: Banca definida (Cebraspe)

Perspectivas: Um novo concurso PC RO vem aí! A banca definida foi o Cebraspe. São previstas 270 vagas mais cadastro reserva.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Delegado, Médico Legista, Agente, Escrivão, Papiloscopista e Técnico de Necropsia

Delegado, Médico Legista, Agente, Escrivão, Papiloscopista e Técnico de Necropsia Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 270 + CR

270 + CR Salário: R$ 4.706,56 a R$ 14.267,80 (sem gratificações)

R$ 4.706,56 a R$ 14.267,80 (sem gratificações) Curso: PC RO

Concurso de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Concurso PC PI

Status: Comissão formada

Perspectivas: Um novo concurso PC PI foi anunciado. Com comissão formada, o edital está previsto com oferta para o cargo de escrivão.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Escrivão

Escrivão Formação: superior

superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 3.194,35 + vantagens

R$ 3.194,35 + vantagens Curso: PC PI

Concurso PC TO

Status: Comissão formada

Perspectivas: Um novo concurso PC TO foi anunciado. Com comissão formada, o edital está previsto para breve.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: diversos

diversos Formação: superior

superior Vagas: 313

313 Salário: R$ 5.081,51 a R$ 13.144,62

R$ 5.081,51 a R$ 13.144,62 Curso: PC TO

Concurso PC BA

Status: Banca definida

Perspectivas: O IBFC foi definido como banca organizadora do próximo concurso. Serão ofertadas 1.000 vagas para Delegado, Escrivão e Investigador.

Vagas/ Cargos e salário inicial:

Cargos: Delegado, Escrivão e Investigador

Delegado, Escrivão e Investigador Vagas: 1.000

1.000 Formação: a definir

a definir Salário: R$ 1.128,06 a R$ 4.593,72

R$ 1.128,06 a R$ 4.593,72 Curso: PC BA

Concurso PC GO

Status: Banca definida (Instituto AOCP)

Perspectivas: Instituto AOCP será banca organizadora do concurso PC GO. Serão ofertadas 850 vagas!

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Agente, Escrivão e Papiloscopista

Agente, Escrivão e Papiloscopista Formação: Superior

Superior Vagas: 850

850 Salário: R$ 6.358,32[último edital]

R$ 6.358,32[último edital] Curso: PC GO

Concurso PC AC

Status: Comissão integrada formada/anunciado pelo governador

Perspectivas: O govenador do Acre anunciou a realização do certame. Além disso, a comissão já havia sido constituída para realizar a proposta para realização de concursos para Segurança Pública do Acre.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Agente, Auxiliar de Necropsia, Delegado e Escrivão

Agente, Auxiliar de Necropsia, Delegado e Escrivão Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 250

250 Salário: R$ 5.000,00

R$ 5.000,00 Curso: PC ACRE

Concurso PCDF – Administrativo

Status: Autorizado

Perspectivas: Foi autorizado o primeiro concurso da PCDF para os cargos de apoio, Analista e Gestor, somando 740 vagas.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Analista e Gestor

Analista e Gestor Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 740

740 Salário: R$ 2.710,93 a R$ 4.114,90

R$ 2.710,93 a R$ 4.114,90 Curso: PCDF

Concurso PC ES

Status: Comissão formada para Delegado

Perspectivas: O concurso PC ES para Delegado já estava autorizado e, agora, teve a comissão organizadora formada, restando apenas a contratação da banca para o edital ser lançado.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Delegado

Delegado Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 10.410,63

R$ 10.410,63 Curso: PC ES

Concurso PC SC

Status: Solicitado

Perspectivas: Foi solicitado um novo concurso PC SC com 829 vagas, sendo 51 para Delegado, 208 para Escrivão, 500 para Agente e 70 para Psicólogo.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Delegado, Escrivão, Agente e Psicólogo

Delegado, Escrivão, Agente e Psicólogo Formação: superior

superior Vagas: 829

829 Salário: a definir

a definir Curso: PC SC

Concursos de Polícia: Secretaria de Justiça e Segurança Pública

Concurso de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Concurso SECIJU TO

Status: previsto na LOA 2022

Perspectivas: LOA 2022 prevê novo concurso para a Secretaria da Cidadania e Justiça de Tocantins.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Salário: R$ 2.326,82 a R$ 3.656,43 [último edital]

R$ 2.326,82 a R$ 3.656,43 [último edital] Curso: Secretaria da Cidadania e Justiça TO

Concursos de Polícia: Polícia Científica e Forense

Concurso de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Concurso Polícia Científica GO

Status: Banca definida (Instituto AOCP)

Perspectivas: O Instituto AOCP foi definido como banca da próxima seleção com 230 vagas.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Diversos

Diversos Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: 210

210 Salário: R$ 6.358,32 a R$ 12.108,68

R$ 6.358,32 a R$ 12.108,68 Curso: Polícia Científica GO

Concurso Perícia SE

Status: Autorizado

Perspectivas: Foi autorizado um novo Concurso Perícia SE para todas as áreas de atuação. 60 vagas previstas! Edital deve sair até 2022.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: diversos

diversos Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 60

60 Salário: a definir

a definir Curso: Perícia SE

Concurso Perícia Oficial AL

Status:Banca definida

Perspectivas: O Cebraspe foi definido como organizador do concurso Perícia Oficial AL.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Diversos

Diversos Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 81

81 Salário: R$ 3.739,43 a R$ 8.411,33

R$ 3.739,43 a R$ 8.411,33 Curso: Perícia Oficial AL

Concurso Politec RO

Status: Banca definida (Cebraspe)

Perspectivas: Cebraspe é selecionado como a banca responsável pelo próximo certame da Polícia Técnico-Científica de Rondônia.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: a definir

a definir Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 60

60 Salário: a definir

a definir Curso: Politec RO

Concurso Politec AP

Status: Comissão formada

Perspectivas: Com comissão formada, edital para o concurso Politec AP será publicado em breve, com oferta de 76 vagas.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Perito Criminal, Odontolegista, Papiloscopista, Técnico Pericial e Auxiliar Técnico-Pericial

Perito Criminal, Odontolegista, Papiloscopista, Técnico Pericial e Auxiliar Técnico-Pericial Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 76

76 Salário: até R$ 10.067,96 [último edital]

até R$ 10.067,96 [último edital] Curso: Politec AP

Concurso Polícia Científica PR

Status: Autorizado

Perspectivas: Autorizada a realização do concurso Polícia Científica PR com 16 vagas imediatas para o cargo de Agente Auxiliar de Perícia Oficial.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Agente Auxiliar de Perícia Oficial

Agente Auxiliar de Perícia Oficial Formação: a definir

a definir Vagas: 16

16 Salário: R$ 3.163,37 (último edital)

R$ 3.163,37 (último edital) Curso: Polícia Científica PR

Concurso Polícia Técnica BA

Status: Comissão formada

Perspectivas: Foi formada a comissão do concurso Polícia Técnica BA com a oferta de 456 vagas distribuídas entre os cargos de Perito e Médico-Legista.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Perito e Médico-Legista

Perito e Médico-Legista Formação: nível superior

nível superior Vagas: 456

456 Salário: R$ 2.158,51 a R$ 4.895,61 [último edital]

R$ 2.158,51 a R$ 4.895,61 [último edital] Curso: Polícia Técnica BA

Concurso Polícia Científica Pará

Status: Em estudo

Perspectivas: Novo certame para a Polícia Científica do Pará está em planejamento.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Perito

Perito Formação: nível superior

nível superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 5.210,05 a R$ 8.482,04 [último edital]

R$ 5.210,05 a R$ 8.482,04 [último edital] Curso: Polícia Científica Pará

Concursos de Polícia: Bombeiros

Concurso de curto prazo (até 6 meses)

Concurso Bombeiros AC

Status: Comissão formada

Perspectivas: Edital é aguardado. Comissão já está formada!

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Soldado

Soldado Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 4.344,22

R$ 4.344,22 Curso: Bombeiros AC

Concurso Bombeiros RO

Status: Banca definida (Cebraspe)

Perspectivas: O novo concurso CBM RO está oficialmente autorizado e o Cebraspe foi selecionado como banca responsável.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Oficial combatente e Oficial do quadro complementar

Oficial combatente e Oficial do quadro complementar Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 8

8 Salário: R$ 7.015,91

R$ 7.015,91 Curso: Bombeiros RO

Concurso Bombeiros PI

Status: Anunciado

Perspectivas: O novo concurso CBM PI foi anunciado pelo comandante do Corpo de Bombeiros do Piauí, coronel José Arimatéia Rêgo. São previstas 60 vagas para o cargo de soldado.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Soldado

Soldado Formação: a definir

a definir Vagas: 60

60 Salário: a definir

a definir Curso: Bombeiros PI

Concurso Bombeiro RJ

Status: Banca definida (FGV)

Perspectivas: A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi confirmada como banca organizadora do concurso Bombeiro RJ para o cargo de Oficial com 40 vagas.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Oficial

Oficial Formação: superior

superior Vagas: 40

40 Salário: R$ 6 mil (após o CFP)

R$ 6 mil (após o CFP) Curso: Bombeiros RJ

Concurso de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Concurso Bombeiros BA

Status: Solicitado

Perspectivas: Novo concurso Bombeiro BA, com o total de 115 vagas, segue previsto para 2022!

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Oficial e Soldado

Oficial e Soldado Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 115

115 Salário: R$ 3.001,82

R$ 3.001,82 Curso: Bombeiro BA

Concurso Bombeiros GO

Status: Banca definida (Instituto AOCP)

Perspectivas:: O Instituto AOCP foi oficializado como banca organizadora do próximo certame.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Oficial e Soldado

Oficial e Soldado Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 612

612 Salário: R$ 5.767,18 a R$ 10.941,35

R$ 5.767,18 a R$ 10.941,35 Curso: Bombeiro GO

Concurso Bombeiros CE

Status: Anunciado

Perspectivas: Um novo concurso Bombeiro CE está previsto para breve.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Soldado

Soldado Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: 210

210 Salário: a definir

a definir Curso: Bombeiros CE

Concurso Bombeiros AP

Status: Anunciado

Perspectivas: O governador anunciou a realização de um novo certame. Não foram divulgados detalhes sobre número de vagas, cargos ofertados, nem em que momento o edital será publicado.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Bombeiros AP

Concurso Bombeiro SE

Status: Previsto no PPA 2020-2023

Perspectivas: Plano Plurianual 2020-2023 prevê novo concurso.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Soldado Combatente

Soldado Combatente Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Bombeiros SE

Concurso Bombeiro AP

Status: Banca definida (FCC)

Perspectivas: o governador do Amapá, Antônio Waldez Góes, anunciou que autorizou a contratação da Fundação Carlos Chagas (FCC) como banca organizadora do concurso Bombeiros AP.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: 225

225 Salário: R$ 4.698,60 [último edital]

R$ 4.698,60 [último edital] Curso: Bombeiro AP

Concurso Bombeiro RN

Status: Comissão formada

Perspectivas: Com comissão formada, edital deve ofertar vagas para o provimento de cargos do quadro efetivo do CBM RN, sendo de Oficial de Saúde e Praças.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Oficial de Saúde e Praças

Oficial de Saúde e Praças Formação: nível médio e superior

nível médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 3.571,82 a R$ 9.822,51 [último edital]

R$ 3.571,82 a R$ 9.822,51 [último edital] Curso: Bombeiros RN

Concursos de Polícia: Polícia Penal e Socioeducativos

Concurso Fundase RN

Status: Comissão formada

Perspectivas: O concurso Fundase RN em breve. O certame tem comissão formada e está em processo de escolha da banca.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Agente Socioeducativo, Analista Socioeducativo e Analista Socioeducativo

Agente Socioeducativo, Analista Socioeducativo e Analista Socioeducativo Vagas: 741

741 Formação: médio e superior

médio e superior Salário: R$ 1.899,83 a R$ 3.041,69

R$ 1.899,83 a R$ 3.041,69 Curso: Fundase RN

Concurso SEJUS ES

Status: Comissão formada

Perspectivas: O novo concurso Sejus ES já tem comissão formada e edital deve ser publicado em breve. Estão previstas 600 vagas + CR para Inspetor Penitenciário.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Inspetor Penitenciário

Inspetor Penitenciário Formação: médio

médio Vagas: 600 + CR

600 + CR Salário: R$ 2.988,13

R$ 2.988,13 Curso: SEJUS ES

Concurso Degase

Status: Banca definida (Ceperj)

Perspectivas: A comissão do concurso Degase está formada e a Ceperj continua como banca organizadora do certame.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Degase

Concurso Polícia Penal AC

Status: Comissão formada

Perspectivas: A comissão para a realização do novo concurso IAPEN Acre está formada.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: IAPEN AC

Concurso IASES ES

Status: Comissão formada

Perspectivas: Foi constituída a comissão para acompanhamento dos trâmites do próximo processo seletivo do IASES ES.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Agente Socioeducativo

Agente Socioeducativo Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: IASES ES

Concurso FASEPA

Status: Comissão formada / Escolha da banca

Perspectivas: Com comissão formada, foi divulgado o aviso de licitação para contratação da banca. A abertura da sessão foi marcada para o dia 10 de janeiro de 2022.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: A definir

A definir Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 67 + CR

67 + CR Salário: R$ 1.200,00 a R$ 2.809,37

R$ 1.200,00 a R$ 2.809,37 Curso: FASEPA

Concurso Polícia Penal TO

Status: Previsto

Perspectivas: Depois de aprovado o Orçamento do Estado do Tocantins para este ano, com verba prevista para a realização do novo concurso Polícia Penal TO, agora, foi formada a comissão responsável pelo planejamento e orçamento do certame.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Policial Penal

Policial Penal Vagas: a definir

a definir Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Salário: a definir

a definir Curso: Polícia Penal TO

Concurso Polícia Penal RJ

Status: Autorizado

Perspectivas: Foi publicado o Decreto 47.585 que autoriza o provimento de até 2.107 vagas para concursos no Rio de Janeiro, dentre as seleções citadas, está a do concurso Polícia Penal RJ, com 300 vagas.

Vagas/ Cargos e salário inicial:

Cargos: Policial Penal

Policial Penal Vagas: 300

300 Formação: médio e superior

médio e superior Salário: R$ 1.256,39 a R$ 2.971,98

R$ 1.256,39 a R$ 2.971,98 Curso: Polícia Penal RJ

Concurso Polícia Penal BA

Status: Previsto no PLDO

Perspectivas: Um novo concurso Polícia Penal BA (SEAP) poderá ocorrer em breve. Isso porque o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) prevê 170 vagas para o novo certame.

Vagas/ Cargos e salário inicial:

Cargos: Policial Penal

Policial Penal Vagas: 170

170 Formação: médio

médio Salário: a definir

a definir Curso: Polícia Penal BA

Concurso Polícia Penal PB

Status: Em estudo

Perspectiva: Encontra-se em estudos um novo concurso Polícia Penal da Paraíba. O governador informou que o certame poderá ser realizado em breve!

Vagas/ Cargos e salário inicial:

Cargos: Policial Penal

Policial Penal Vagas: a definir

a definir Formação: Nível médio

Nível médio Salário: a definir

a definir Curso: Polícia Penal PB

Concursos de Polícia: Guarda Municipal

Concurso de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Concurso Guarda de Luziânia (GO)

Status: MP solicitou novo certame

Perspectivas: o MP GO ajuizou ação civil pública em que solicita a realização de concurso público para Guarda de Luziânia, no estado de Goiás.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Guarda Municipal

Guarda Municipal Formação : Nível médio

: Nível médio Vagas : a definir

: a definir Salário: a definir

a definir Curso: Guarda de Luziânia

Concurso Guarda de Lençóis Paulista

Status: Em contratação da banca

Perspectivas: Foi divulgado o aviso de licitação para escolha da banca organizadora do certame.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Guarda Municipal

Guarda Municipal Formação : Nível médio

: Nível médio Vagas : a definir

: a definir Salário: R$ 2.863,35

R$ 2.863,35 Curso: Guarda de Lençóis Paulista

Concurso Guarda de Boa Vista

Status: Comissão formada

Perspectivas: Está formada a comissão de acompanhamento da próxima seleção.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Guarda Municipal

Guarda Municipal Formação : Nível médio

: Nível médio Vagas : a definir

: a definir Salário: R$ 1.135,00

R$ 1.135,00 Curso: Guarda de Boa Vista

Concurso Guarda de Porto Nacional

Status: Anunciado

Perspectivas: Prefeito anuncia edital para este ano.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: A definir

A definir Salário: A definir

A definir Curso: Guarda de Porto Nacional

Concurso Guarda de Sorocaba

Status: Anunciado

Perspectivas: Prefeito anuncia edital para este ano.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal Formação: Nível fundamental

Nível fundamental Vagas: A definir

A definir Salário: A definir

A definir Curso: Guarda de Sorocaba

Concurso Guarda de Maceió

Status: Anunciado

Perspectivas: Secretário prevê novo edital para este ano.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: A definir

A definir Salário: R$ 2.832,99

R$ 2.832,99 Curso: Guarda de Maceió

Concurso Guarda de Vila Velha ES

Status: Comissão formada/Anunciado para 2022

Perspectivas: O novo edital do concurso da Guarda Municipal de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, deve ser publicado em 2022.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: 60 + 60 CR

60 + 60 CR Salário: R$ 2.200,00

R$ 2.200,00 Curso: Guarda de Vila Velha ES

Concurso Guarda de Guanambi – BA

Status: Banca definida (IBAM)

Perspectivas: Foi definida a banca do próximo concurso da guarda municipal: IBAM. Estão previstas 100 vagas, sendo 80 para Guarda Municipal e 20 para Agente de Trânsito

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Municipal e Agente de Trânsito

Guarda Municipal e Agente de Trânsito Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: 100

100 Salário: R$ 2.062,50

R$ 2.062,50 Curso: Guarda de Guanambi – BA

Concurso Guarda de Londrina PR

Status: autorizado

Perspectivas: O novo concurso Guarda de Londrina, no estado de Pernambuco, foi oficialmente autorizado.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Guarda Municipal

Guarda Municipal Formação : Nível médio

: Nível médio Vagas : 35

: 35 Salário: a definir

a definir Curso: Guarda de Londrina PR

Concurso Guarda de Teresópolis RJ

Status: previsto

Perspectivas: O novo edital do concurso da Guarda Municipal de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, está em estudo e poderá ser publicado em 2022.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.814,85

R$ 1.814,85 Curso: Guarda de Teresópolis RJ

Concurso Guarda de João Pessoa PB

Status: Anunciado

Perspectivas: O prefeito Cícero Lucena anunciou a realização de um novo concurso Guarda João Pessoa para 2022 com a oferta de 200 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: 200

200 Salário: R$ 1.400,00 [último edital]

R$ 1.400,00 [último edital] Curso: Guarda de João Pessoas PB

Concurso Guarda de Pontal SP

Status: banca definida

Perspectivas: O processo licitatório definiu a contratação da RBO Assessoria e Projetos Municipais que será responsável pela organização do próximo concurso Guarda de Pontal SP.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Guarda de Pontal SP

Concurso Guarda de Olinda – PE

Status: Autorizado

Perspectivas: Um novo concurso Guarda de Olinda, no estado de Pernambuco, foi oficialmente autorizado.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Municipal

Guarda Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Guarda Municipal de Olinda

Concurso Guarda de Manaus

Status: Anunciado

Perspectivas: O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou a realização de um novo concurso da Guarda Municipal com a oferta de 200 vagas. A previsão é de que o edital seja publicado em janeiro de 2022.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Guarda Municipal

Guarda Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: 200

200 Salário: R$ 2,1 mil [portal da transparência]

R$ 2,1 mil [portal da transparência] Curso: Guarda de Manaus AM

Concurso Guarda Municipal de Palmas – TO

Status: Banca definida (Fundação Vunesp)

Perspectivas: Vunesp foi a escolhida para realização do concurso Guarda de Palmas. A previsão do concurso é de 50 vagas imediatas, além de cadastro de reserva.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Municipal

Guarda Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: 50

50 Salário: R$ 4.413,86

R$ 4.413,86 Curso: GCM Palmas TO

Concurso Guarda Municipal de São Luís MA

Status: Comissão formada

Perspectiva: O próximo concurso Guarda Municipal de São Luís MA, ainda sem quantitativo de vagas e cargos definidos, teve a comissão definida. O próximo passo é a escolha da banca organizadora do certame.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Municipal

Guarda Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: GCM São Luís MA

Concurso Guarda de Fortaleza

Status: Anunciado

Perspectiva: O prefeito Sarto Nogueira anunciou que um novo concurso público da Guarda Municipal de Fortaleza, capital do estado do Ceará, será realizado em 2022.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Municipal

Guarda Municipal Formação: Nível Médio

Nível Médio Vagas: 1.000

1.000 Salário: A definir

A definir Curso: Guarda de Fortaleza

Concurso Guarda de Goiânia

Status: Confirmado

Perspectiva: Foi confirmado um novo edital com 600 vagas para o cargo de Agente, de nível superior.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Agente

Agente Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 600

600 Salário: A definir

A definir Curso: Guarda de Goiânia

Concurso Guarda de Teresina

Status: Em estudos

Perspectiva: A Prefeitura de Teresina segue realizando um levantamento para identificar as carências da instituição. Nova seleção em estudos.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.133,00 (último edital)

R$ 1.133,00 (último edital) Curso: Guarda de Teresina

Concurso Guarda de Porto Alegre

Status: Comissão formada

Perspectiva: Foi instituída a comissão do próximo concurso Guarda de Porto Alegre.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.625,00 (último edital)

R$ 1.625,00 (último edital) Curso: Guarda de Porto Alegre

Concurso Guarda RJ

Status: Previsto

Perspectiva: Seleção prevista no Plano Plurianual do Município do Rio de Janeiro.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.411,49 (último edital)

R$ 1.411,49 (último edital) Curso: Guarda RJ

Concurso Guarda Caruaru

Status: Autorizado

Perspectiva: Seleção autorizada com a previsão de 23 vagas ao cargo de Guarda Civil Municipal.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: 23

23 Salário: R$ 1.389,99 (último edital)

R$ 1.389,99 (último edital) Curso: Guarda Caruaru

Concurso Guarda de Maringá

Status: Comissão formada

Perspectiva: Comissão formada para próximo concurso público da Guarda Municipal de Maringá, no estado do Paraná.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda Civil Municipal

Guarda Civil Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 772,00 [último edital]

R$ 772,00 [último edital] Curso: Guarda de Maringá

Concursos de Polícia: Secretaria de Segurança Pública

Concurso de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Concurso SSP PI

Status: Comissão formada

Perspectivas: O novo concurso SSP PI já tem comissão formada.

Vagas/Cargos e salário inicial: