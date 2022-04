Cristiano Ronaldo e esposa anunciam que um dos gêmeos que o casal esperava morreu

Ela estava grávida de um casal de gêmeos. De acordo com a rede de TV portuguesa SIC, o menino morreu durante o parto.

Na nota, o jogador afirma que “só o nascimento da nossa filha nos dá a força para viver este momento com alguma esperança e felicidade”.

Veja abaixo a íntegra da nota do jogador:

“É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que os pais podem sentir. Só o nascimento da nossa menina nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, você é o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre.”

O casal havia anunciado no ano passado que aguardava gêmeos.

Cristiano Ronaldo já tem outros quatro filhos. Recentemente ele publicou uma foto com os quatro e a mulher, visivelmente grávida, em um gramado. A imagem era acompanhada da seguinte frase: “Família é tudo”.