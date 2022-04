Deborah Secco elege peça colorida para renovar o bronzeado

Sucesso dentro e fora das telinhas! Deborah Secco mostrou toda a sua beleza e boa forma ao curtir o dia de sol na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

No local, a atriz foi clicada renovando o bronzeado e esbanjando sensualidade. Para curtir o momento de lazer, a famosa elegeu uma peça colorida que evidenciou ainda mais seu corpão sarado e as belas curvas definidas.

Nas imagens, Deborah aparece deitada em uma canga na areia da praia. Para complementar o look, ela também usou óculos de sol e um boné. Confira algumas fotos feitas por um paparazzo que estava no local:

Deborah Secco dispensa rótulo de ‘sarada’

Apesar de chamar atenção com seu corpaço e sua beleza, Deborah Secco revelou que não se considera uma mulher sarada. Em conversa com a jornalista Marina Bonini, da revista Quem, a atriz disse que “tudo é pose”.

“Não tô saradíssima! É tudo pose, tudo ângulo. Eu tenho uma genética que me favorece, mas também parei de me cobrar tanto. Hoje eu entendo que a gente não precisa ser perfeita o tempo inteiro. Vou no ritmo que dá para ir.”, afirmou.

A famosa explica que não costuma se cobrar tanto e busca levar a vida com mais leveza diante das pressões estéticas. “Tenho empatia por mim quando não estou com força para fazer dieta e exercícios. Eu me respeito porque a gente não precisa ser uma máquina o tempo inteiro. Tudo bem a gente não estar na nossa melhor fase o tempo inteiro. A idade me trouxe essa tranquilidade”, declarou.

Assunto íntimo

Recentemente, Deborah Secco abriu a intimidade durante participação no podcast Sexoterapia, de Universa (portal UOL). Na ocasião, ela comentou que, com o passar dos anos, amadureceu a mentalidade que tinha em relação ao sexo.

“Graças a Deus eu entendi, hoje, que sou muito mais que essa mulher gata, sexy, gostosa, que trepa bem. Sou uma mulher com muito mais atributos, sou uma mulher legal, uma amiga legal, sou uma mulher inteligente, sou uma mulher capaz profissionalmente”, declarou ela.

A atriz ressalta que hoje, faz sexo por prazer e não para performar. “Tenho tantos outros atributos, que hoje essa mulher sedutora está em décimo plano. Ela é só mais uma das minhas qualidades. E hoje, talvez, eu seja uma mulher de fato, gostosa, porque hoje eu transo de fato com prazer. E não para agradar, para performar, sabe?”, afirmou.