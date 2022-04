Depois de separação e 26 anos juntos, Fátima Bernardes e William Bonner reatam relacionamento e verdade é exposta

Fátima Bernardes e William Bonner viraram um dos pombinhos mais amados do Brasil por causa da apresentação do Jornal Nacional da TV Globo.

A dupla ficou lado a lado por cerca de 26 anos e são genitores de 3 crianças, Vinícius Bonemer, Beatriz Bonemer e Laura Bonemer, os dois de 23 aninhos. Além disso, ela e William Bonner chocaram os admiradores ao anunciarem certamente o término do casório.

Vale dizer que Bonner e Fátima Bernardes os dois postaram mensagens iguais no Twitter para contar o término e ainda disseram que prosseguem sendo grandes amigos, que curtem o trabalho um do outro e genitores orgulhosos dos filhões. Além disso, a mocinha está uma relação com Túlio Gadêlha, há alguns anos.

Ainda sobre Fátima Bernardes e Bonner

Segundo Lene Sensitiva, conhecida por realizar previsões de atores celebridades do instante, o futuro dos artistas da TV Globo ainda possuem mais coisa. A beldade enxergou o futuro dos famosos no decorrer do Mulheres na TV Gazeta. “William Bonner e Fátima Bernardes vão voltar”, declarou a médium.

E prosseguiu dizendo sobre o relacionamento de William Bonner com Natasha. “Eles ainda tem uma história juntos, uma nova história. Ele é muito infeliz nesse casamento”, relatou. “William Bonner separado, Fátima solteira e a aproximação dos dois. É serio”, comentou a paranormal no programa da Gazeta.

Quem desconhece, Fátima Bernardes há pouco foi à França com Túlio Gadelha e fez visita a seu herdeiro, Vinícius, que hoje está vivendo lá com a amada estudando no país do Macron. Recentemente, ela utilizou as redes sociais para comentar a falta que tem do Vinícius. “#tbt. Faz pouco tempo dessa foto, mas já estou morrendo de saudade da convivência diária”, disse a artista.