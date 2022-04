Deracre executa melhorias no Ramal 8, em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem realizado melhorias em pontos críticos no Ramal 8, em Cruzeiro do Sul.

A equipe de ramais da autarquia executou melhoramento da estrada vicinal, com serviços de saídas d’água, retiradas de atoleiros e nivelamento de superfície. De acordo com o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, os serviços devem beneficiar as famílias que necessitam de mais trafegabilidade.

“Mais uma solicitação atendida e, apesar das chuvas, o Deracre com sua equipe continua trabalhando nos ramais do Juruá. Estamos atuando para garantir a trafegabilidade do ramal”, afirmou o gerente.

As intervenções nos ramais visam garantir a trafegabilidade dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.