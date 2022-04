Devorador de carne crua, influencer preocupa fãs: “Enlouqueceu”; vídeo

O que começou como uma brincadeira tem gerado uma onda de preocupação nas redes sociais. O homem por trás do perfil @rawmeatexperiment, no Instagram, começou a se alimentar de carne crua no fim de 2021, mas decidiu seguir com a dieta inusitada até hoje.

Com quase 150 mil seguidores no Insta, o carnívoro se alimenta de frango, peixe e bife… todos crus. Além de carne, costuma beber gema de ovo e leite não fermentado de todo tipo de animal. Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!