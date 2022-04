Dia do beijo: astrólogo entrega os signos mais beijoqueiros do zodíaco

No dia do beijo, celebrado nesta quarta-feira, 13 de abril, o astrólogo do Horóscopo na Band, André Mantovanni, lista os signos mais beijoqueiros do zodíaco. Libra, sagitário e escorpião ocupam o top 3 da lista, entenda os motivos abaixo:

Libra

É o signo das relações, ou seja, libra está solteiro só quando quer, mas sozinho, nunca. Ele precisa amar e se sentir amado. Por tudo isso, os librianos têm contatos, crushes, sabem paquerar, seduzir e conquistar o outro. Libra nos ensina sobre a força das relações e como a gente pode se relacionar bem com os outros, é carismático, gosta de se arrumar e é extremamente sociável.

Sagitário

Os nativos deste signo são aventureiros e gostam de estar entre as pessoas. Por isso, são conquistadores, curtem a aventura de descobrir o outro, conquistar alguém e ser conquistado. Apesar de sagitário presar pela liberdade, é sociável e ama se sentir percebido – também por tudo isso, pode demorar um pouco para assumir compromissos afetivos.

Escorpião

Escorpião é um dos signos mais sedutores do zodíaco. Os escorpianos têm o jogo da conquista, da sedução, são magnéticos e sensuais. Eles também gostam do beijo, da pegada, do sexo… é intenso, apaixonado e não mede esforços para conquistar alguém. Abaixo, confira os demais signos que compõem o ranking dos mais e menos beijoqueiros:

4. Áries

5. Gêmeos

6. Leão

7. Peixes

8. Touro

9. Câncer

10. Aquário

11. Virgem