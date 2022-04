Em Rio Branco, Vila Beer promove show com atrações nacionais e locais do forró

O Vila Beer Conveniência, em Rio Branco, promove neste sábado (09) um evento que promete tirar qualquer um do chão: trata-se do show inédito da banda nacional Água Cristalina, um dos grupos musicais mais exitosos do forró.

A programação, segundo Yan Braga Lima, que é o proprietário da Vila Beer, começa a partir das 22 horas com a presença de vários artistas locais como Ferdiney Ryos, Janderson Forrozeiro, que vem direto de Cruzeiro do Sul, e Forró Pegada Prime.

Em seguida, vem a atração principal, que trará os maiores sucessos do passado, voltado ao público que curte uma boa música com boa segurança.

O local do evento será no Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), que fica na rua Major Mendonça – Santa Helena, no bairro Vila Acre, e que conta com amplo espaço para oferecer conforto e diversão necessárias para aqueles que querem “sabadar” ao som das antigas do forró.

“Estamos iniciando por hora com pequenos shows para assim ir tomando maiores proporções com o tempo, respeitando as demandas da Prefeitura e Governo mediante a pandemia, então desde fevereiro já existe essa movimentação para um bom show”, disse Braga.

Ele pontuou também que o diferencial da Vila Beer está em trazer inovações e opções de entretenimento para todos os gostos. Com relação ao evento em si, além das cervejas geladas, terá também uma praça de alimentação auxiliando pequenos empreendedores locais.

“Estamos em constante aprimoramento para o melhor atender todo público em geral, com novidades do mercado econômico, trazendo bom atendimento, cerveja gelada em boas localizações”, frisou.

Os ingressos do primeiro lote, que custa R$30 e que já estão 85% vendidos, podem ser encontrados nas conveniências da Vila Beer, localizadas em 3 pontos nos postos de combustíveis, sendo estes: na rotatória da AABB, em frente a escola Armando Nogueira e em frente ao parque Chico Mendes. A loja Casa da Sogra também está com ingressos disponíveis.