Empresário revela passado secreto de Chitãozinho e Xororó “Eu ressuscitei a dupla”

Durante entrevista ao podcast do Movimento Country, o empresário Manoel Poladian revelou com exclusividade detalhes da sua relação com uma das duplas sertanejas mais importantes do Brasil: Chitãozinho e Xororó.

Para o pessoal da nova geração que não conhece o Poladian, ele foi nos anos 80 e 90 o grande nome do show business Brasileiro. Nomes com RPM, Rita Lee, Daniela Mercury, Tina Tuner, Liza Minelli, James Taylor e Sting são apenas alguns dos nomes que encabeçam a lista dos famosos que foram empresariados pelo empresário Durante a conversa comandada pelo radialista Enio Silverio e o produtor musical Reinaldo Barriga, Manoel Poladian relembrou um momento pouco conhecido dos fãs sobre a trajetória da dupla Chitãozinho e Xororó, que se prepara para a comemoração dos 50 anos de carreira, que quase foram interrompidos por causa de uma série crise na carreira dos irmãos. “Um amigo meu chamado Homero Bettio (cantor, compositor e radialista) veio chorando que Chitãozinho e Xororó não vendiam mais, que estavam em baixa. Eu era sempre o ressuscitador porque eu tinha os patrocínios, e o Homero Bettio falou que eu poderia comprar alguns shows do Chitãozinho e Xororó”, contou Poladian. Leia a matéria completa em MOVIMENTO COUNTRY, clique AQUI!