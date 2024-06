Poliomielite: apenas 5% das crianças foram vacinadas no Acre; Sesacre lamenta baixa procura

Cerca de 3 mil crianças foram vacinadas contra a poliomielite em um período de 13 dias no Acre. É o que apontam os dados do Plano Nacional de Imunização do Acre (PNI/AC). Os números, que foram enviados ao ContilNet, mostram que 3.034 crianças receberam o imunizante em gotinha no período de 27 de maio a 08 de junho, quando aconteceu o Dia D de vacinação em Rio Branco.

Segundo Renata Quiles, coordenadora do PNI/AC, os dados foram atualizados mediante um levantamento realizado no último sábado com os municípios do Acre.

“A cobertura está muito aquém da nossa expectativa, uma vez que nós temos mais de 58 mil crianças a receberam a gotinha, a dose extra e 13 mil só vão ser vacinadas de acordo com o histórico de vacinação”, explicou a coordenadora.

Renata Quiles também relembrou que esta será a última campanha contra a poliomielite aplicada em gotinhas, ou seja, via oral. “Nós temos apenas alguns dias de campanha, mas já foi informado pelo Ministério da Saúde que não haverá prorrogação. É uma tristeza, uma infelicidade, uma vez que a gente tem informado massivamente que em setembro essa gotinha vai ser suspensa do calendário. Então nos preocupa uma cobertura vacinal dessa forma”, disse Renata.

Dia D em Rio Branco

Na capital acreana, o Dia D de vacinação contra a poliomielite teve baixa adesão. De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde de Rio Branco, Socorro Martins, apenas 600 crianças, de até 4 anos, foram imunizadas no sábado (8).

Ao todo, 14 unidades de saúde foram abertas para atender o público e vacinar as crianças. Em Rio Branco, o público-alvo é de 27.069 crianças, segundo o g1 Acre.

Sintomas da Poliomielite

A maioria das pessoas infectadas pelo poliovírus não apresenta sintomas ou manifesta sintomas leves, semelhantes aos de outras doenças virais, tais como: