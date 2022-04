Enquete BBB22: com mais de 350 mil votos, P.A cresce e Arthur diminui nas porcentagens

Com a reta final do BBB 22, os brothers já se preparam para o grande resultado que decidirá quem será o vencedor do prêmio milionário.

Com Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva na final, o TOP 3 já vestem camisas que estimulam os votos. Confira:

ENQUETE UOL VENCEDOR DO BBB 22: confira o ranking

De acordo com a enquete parcial, do portal UOL, o ranking para vencer o BBB 22 está com as seguintes porcentagens, às 10:55h:

1. Arthur Aguiar com 62,34% dos votos

2. Paulo André com 33,31% dos votos

3. Douglas Silva com 4,35% dos votos

Confira a enquete:

BBB 22 FAVORITOS: Arthur Aguiar é apontado como o escolhido para vencer

Arthur Aguiar tem uma trajetória singular aos outros brothers, o ator entrou com Lina e Jade Picon após três dias do começo do programa por suspeita de covid-19.

Contudo, o participante conseguiu o favoritismo do público após os conflitos com Jade Picon.