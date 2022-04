Enquete: leitores do ContilNet opinam sobre o fim do uso obrigatório de máscaras em locais fechados no AC

Em uma enquete feita no Instagram, os leitores do ContilNet deram sua opinião sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra Covid-19 em locais fechados no Acre. Com votação apertada, 52% das pessoas concordam com o fim do uso obrigatório e 48% são contra.

Dentre os 250 votos, 130 pessoas são a favor do entendimento do Comitê Estadual de Combate à Covid-19, que pede a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras também em espaços fechados, que atualmente se encontra na Casa Civil. Já as outras 120 pessoas, votaram “não” para o fim do uso das máscaras, por motivos diversos.