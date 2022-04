Ex-BBB Juliette Freire pede perdão após comentário em live: “Não acontecerá jamais”

A ex-BBB Juliette Freire pediu desculpas ao cometer um erro durante uma live realizada em uma rede social nesta segunda-feira (25).

Após os fãs chamarem a atenção da sister por ter usado o termo “japinha” durante o bate-papo, ela reconheceu a falha e se desculpou com seu público.

“Quero pedir perdão por ter usado o termo “japinhas” durante o space de hoje. Entendi, logo em seguida, que essa expressão que machuca pessoas. Isso não acontecerá jamais. Perdão”, declarou ela.

A expressão “japa” ou “japinha” é criticada pela comunidade de origem japonesa porque desumaniza os seus membros. O ideal é sempre se referir às pessoas por seus nomes e não por suas características físicas. Muitas vezes, se usa de uma forma pejorativa o termo para se referir a outros membros da comunidade asiática, como os chineses ou coreanos.

Veja:

Quero pedir perdão por ter usado o termo “japinhas” durante o space de hoje. Entendi, logo em seguida, que essa expressão que machuca pessoas. Isso não acontecerá jamais. Perdão ❤️🙏🏼 — Juliette (@juliette) April 26, 2022

CONFUSÃO

Fãs de Arthur Aguiar passaram vergonha nas redes sociais e partiram para cima de Juliette Freire após uma publicação antiga da campeã do BBB21 voltar à ativa.

“21h vai rolar mutirão aqui. Preparem os dedinhos e vamos votar com foco máximo no Gshow, combinado? Fora Arthur”, diz a publicação realizada no perfil oficial da influenciadora.

Rapidamente, a padaria, torcida do ator, se desesperou acreditando que ela estava pedindo a eliminação de Arthur Aguiar. Só que o post na verdade é antigo, de 2021: na época, a própria Juliette enfrentava um paredão com Arthur Picoli.