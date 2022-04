Exagerou na Páscoa? Cinco chás diuréticos para reduzir a barriga

Além de desinchar, certas infusões ajudam a tratar infecções urinárias, graças a seus ingredientes com poderes medicinais. Selecionamos cinco opções para quem quer ver a barriga murchar nos próximos dias. Confira!

1. Chá de hibisco

De acordo com estudo desenvolvido pela Sociedade Internacional e Etnofarmacologia e publicado no Journal of Ethnopharmacology, essa flor possui propriedades antioxidantes, excelente para eliminar toxinas e a retenção de líquidos.

Além disso, outra pesquisa, feita com ratos, apontou que o efeito diurético da flor produz resultados muito parecidos com os de remédios feitos para essa finalidade, como hidroclorotiazida e furosemida.

