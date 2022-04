Explosão faz prédio desabar, mata 1 e deixa 3 sob os escombros no ES

Larissa, após ser retirada dos destroços, disse que outras três pessoas estavam no prédio.

Imóveis no entorno do prédio também foram danificados e alguns tiveram as janelas destruídas pelo impacto do desabamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu, da Polícia Militar e da Defesa Civil, totalizando cerca de 60 pessoas, atuaram no local. Uma equipe da concessionária EDP esteve na região para desligar a energia elétrica.

Governador se manifesta