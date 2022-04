Fantasia de Princesa da Tuiuti rasga e deixa genitália à mostra

Não bastasse a polêmica com a rainha de Bateria da Paraíso do Tuiuti, Thay Magalhães, a princesa Mayara Lima sofreu um acidente em frente ao primeiro módulo de jurados. A fantasia da moça arrebentou, deixando parte da genitália à mostra. Tal falta pode ocasionar perda de pontos para a escola.

A passagem das duas beldades pela Marquês de Sapucaí, aliás, não foi das mais tranquilas. Não que Thay Magalhães e Mayara Lima tenham se desentendido ou algo do tipo — pelo contrário, a sintonia entre ambas na pista surpreendeu. O problema foram justamente os pequenos acidentes com as fantasias de ambas (no caso de Thay, na parte superior das vestimentas, expondo o seio).

A primeira a ter problemas foi Mayara. Em frente ao primeiro módulo de jurados, a princesa esticou demais a perna em um passo e rasgou a parte de baixo da roupa. Constrangida, ela continuou sambando, mas a todo momento se cobria com as mãos. Auxiliares na lateral do desfile correram de um lado para o outro, até que arrumaram uma calcinha lilás, que a princesa vestiu para seguir desfilando.