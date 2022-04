Filho de Sandy surge pela primeira vez ao lado do pai e fãs ficam admirados com crescimento: “Um rapazinho”

A cantora Sandy, como é de conhecimento, resolveu tomar uma atitude drástica em relação ao seu filho. Dessa forma, a musa optou por não expor o pequeno herdeiro.

É isso mesmo. A filha de Xororó, que é mãe do pequeno Theo, evita, ao máximo, que o pequeno seja visto por foto ou vídeo.

O argumento é que, por já ter sofrido muito com a fama quando criança, ela não quer que o neto do sertanejo sofra igual. Além disso, ela ressalta a segurança da criança.

No entanto, nem sempre a esposa de Lucas Lima consegue deixar o herdeiro longe dos holofotes. Tanto é que, recentemente, Sandy acabou indo curtir os parques de diversões de Orlando, na Flórida, Estados Unidos e, em dado momento, o pequeno apareceu. Mas calma.

Em um registro, é possível ver as penas do garoto. Ele está pendurado no pescoço do pai. Dessa forma, em outra imagem, Theo surge com sua sombra. Os fãs, de forma imediata, notaram o crescimento do garoto.

Filho de Sandy surge ao lado do pai Lucas Lima

Nas redes sociais, o marido de Sandy falou um pouco sobre seu passeio. “Valdisney tava inspirado nesse dia. O rolê dos campeões veio. Animal Kingdom entregando tudo com a atração do Avatar! E uma passada turbo no Epcot pra conhecer o brinquedo do Ratatouille, que é uma coisinha mais linda do coraçãaaaaao!!! Que dia!”, comentou o músico.

Sendo assim, em seguida, os admiradores repercutiram. “Pelas sombras dá pra ver seu filho já está um rapazinho“, afirmou uma internauta. Em seguida, outra seguidora se manifestou. “Quem será que se divertiu mais? Theo ou os pais?“. “A gente só sabia dançar!“, comentou Sandy, para a surpresa dos seguidores.