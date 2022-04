Flamengo vence Católica e continua 100% na Libertadores

O Flamengo entrou em campo nesta quinta-feira, no San Carlos de Apoquindo, em Santiago, e conquistou sua primeira vitória fora de casa sobre a Universidad Católica na história da Libertadores. Com dois gols de Gabigol, servido duplamente por Bruno Henrique, e um de Lázaro, os comandados de Paulo Sousa venceram a equipe chilena por 3 a 2, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental e mantiveram os 100% de aproveitamento.

Antes desta noite, o time carioca já havia enfrentado A Católica três vezes no Chile pela Libertadores, com derrotas em todos os encontros, em 2002, 2010 e 2017. O tabu quebrado deixa os flamenguistas com nove pontos, na liderança do Grupo H, três pontos à frente do Talleres, vice-líder com seis. A Universidad Católica, atualmente vivendo um momento de crise e buscando um técnico no mercado, é o terceiro, com três pontos.