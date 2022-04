Gabriel Medina é internado para fazer cirurgia; entenda

Na tarde desta quinta-feira, 31, Gabriel Medina foi internado no Hospital Insraelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar uma cirúrgia plástico por conta de um problema nasal, segundo informações da coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

O surfista, de 28 anos, sofria com a respiração e se submeteu a intervenção cirúrgica para melhorar o fluxo nasal. Ainda segundo o veículo, o atleta teria passado por uma correção de septo e deve receber alta médica ainda hoje.

Até o momento, a assessoria de imprensa de Medina não se manifestou publicamente. Valedizer ainda que, de acordo o iBahia, esse teria sido o motivo pelo qual o atleta apareceu nos Stories do Instagram sem barba e sem bigode, procedimento necessário para realização do procedimento no local.

*matéria em atualização