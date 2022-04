Gladson Cameli, Dia do Jornalista, show de Wesley Safadão e mais: a quinta-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quinta-feira (07) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Três delegados de Polícia Civil do Acre são investigados por desvio de recurso público

Três delegados de Polícia Civil do Governo do Estado estão sendo investigados por suposto desvio de dinheiro público. Pedro Henrique Resende, que comanda a Delegacia de Combate a Corrupção; Karlesso Nespoli, que acabou de ser indicado para essa delegacia; e Rodrigo Noll de Combate a Crimes Tributários estão sendo alvo dos processos que tramitam na Vara Criminal.

AC é o quarto estado com internet mais lenta do país, aponta levantamento

Um levantamento realizado com base na ferramenta de medição das plataformas Minha Conexão e Melhor Plano mostra um dado curioso sobre internet no país. Isto porque o Acre é o quarto estado do país e o segundo da região Norte com a internet mais lenta.

Gladson quer propor ’30 dias de governador’ para deputados: “Melhor doutorado”

Durante o café da manhã promovido para os membros da imprensa, nesta quinta-feira (7), em homenagem ao Dia do Jornalista, o governador Gladson Cameli disse que comandar o Acre é “o maior doutorado que alguém pode fazer”.

Wesley Safadão é confirmado na última noite da ExpoAcre 2022; veja detalhes do show

A primeira atração da ExpoAcre 2022 foi revelada nesta quinta-feira (7). De acordo com o membro da organização Dudé Lima, o cantor Wesley Safadão é atração confirmada na última noite da feira.

Dia do jornalista: quem são os mais famosos do Acre? Douglas Richer traz lista com 20 nomes

Comemora-se nesta quinta (07), no Brasil, o dia do jornalista. Uma das profissões mais antigas do mundo, o jornalista é o profissional responsável por manter o público informado a respeito dos mais diversos e variados assuntos.