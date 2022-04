AC é o quarto estado com internet mais lenta do país, aponta levantamento

Um levantamento realizado com base na ferramenta de medição das plataformas Minha Conexão e Melhor Plano mostra um dado curioso sobre internet no país. Isto porque o Acre é o quarto estado do país e o segundo da região Norte com a internet mais lenta.

No Acre, a medição deu 58,64 MB por segundo, ficando na frente apenas do estado do Alagoas (54,29 MB por segundo), Roraima (53,25 MB por segundo) e Sergipe (49,86 MB por segundo).

Entre as regiões, a região Norte é a que concentra a menor média de quantidade de megabytes, com 72,64 mb/s.

O recurso, que mede a velocidade, traz dados que foram aferidos em mais de 12,5 milhões de testes realizados por internautas. Estas informações, por sua vez, foram coletadas no segundo semestre de 2021.