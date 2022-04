Gladson, Padeiro e Petrônio colocam mão na massa e espalham asfalto por rua no Bujari

O governador Gladson Cameli cumpriu agenda nesta quinta-feira (28) no município do Bujari, que completa 30 anos de emancipação histórica e política com outros 9 municípios do Estado.

Na ocasião, o chefe do executivo acompanhou o prefeito José Padeiro (PDT) e o presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, na execução da operação tapa-buracos em uma das ruas da cidade.

Em um vídeo enviado à nossa reportagem por Israel Sanchez, Gladson aparece com os dois gestores espalhando massa asfáltica por uma das vias beneficiadas com a operação.

“Tem pedra. Não é só asfalto”, diz o governador.

As equipes do Deracre e da prefeitura estão trabalhando em conjunto. Têm sido realizados serviços de recuperação, com retirada e limpeza do pavimento quebrado, aplicação e compactação de nova massa asfáltica na rua.

Confira o vídeo: