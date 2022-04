Homem confessa ter matado mulher a facadas na zona rural de Brasileia

O delegado de Polícia Civil do Acre, Luís Tonini, está à frente de um suposto caso de feminicídio ocorrido na zona rural de Brasiléia, no Ramal Aurora localizado no km 75, na BR 317 – Estrada do Pacífico, sentido Brasiléia/Assis Brasil.

Segundo foi apurado no hospital regional do Alto Acre, Raimundo Chaar, uma sobrinha do homem identificado pelas iniciais J. R. de L, de 56 anos, teria ido na casa nas primeiras deste domingo, afim de conseguir algo para complementar o café da manhã.

Foi quando se deparou com uma cena terrível, onde visualizou a mulher, no momento identificada apenas pelo nome de Renilde Sousa dos Santos, de 50 anos, já sem vida e o tio agonizando ferido por arma branca (faca), na região da cabeça.

As primeiras informações seria que o homem teria matado a mulher e depois teria tentado contra sua vida. Equipe de resgate do SAMU foi acionada até o local e interceptaram um veículo que trazia o mesmo. Já a equipe técnica da Polícia Civil, foram até a casa para resgatar o corpo e coletar informações que possam ajudar na elucidação do caso.

O corpo será retirado e levado para a Capital, onde passará pelo exame cadavérico e depois liberado aos familiares. Também foi informado pelo delegado, que o homem poderá ser transferido para a Capital devido os ferimentos.

“Segundo o homem, eles teriam entrado em luta corporal já na madrugada e ambos se feriram com a faca. Ele contou que foi agredido com um pau na cabeça pela mulher e ela não resistiu ao ferimento…”, disse o delegado, acrescentando que o caso está em aberto o acusado já se encontra sob tutela da Justiça.