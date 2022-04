Internautas sobre pré-candidatura de Sarah Poncio: “ridículo”

Aos 24 anos, Sarah Poncio confirmou que irá disputar as eleições de 2022. Há poucos dias, a influenciadora digital revelou ter recebido um convite para se candidar ao cargo de deputada estadual pelo Rio de Janeiro, no entanto, até o momento não revelou a qual partido irá se filiar.

“Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, era um desejo antigo se materializando através do convite”, comentou em um vídeo compartilhado no Instagram. Sarah também contou que passou a estudar ciência política e visitou diversos locais para conhecer de perto as realidades e necessárias das áreas.

“O presidente [do partido] me disse: ‘Sarah, a representação que estamos buscando entre os jovens é caráter, honestidade e boa vontade para servir a sociedade!’. Então recebi esse convite como uma grande missão. Sempre gostei de falar e discutir sobre política, por mais que não tenha externado isso nas redes sociais”, explicou.

Reação da web

Como já era de se esperar, o assunto tomou conta da web que reagiu a atitude. Aliás, o nome de Sarah ficou entre os mais comentados. Veja algumas reações: