iPhone lança emoji de homem grávido e figuras de gênero neutro

Em uma atualização de software realizada em meados do mês de março, a Apple adicionou 37 novos emojis ao teclado do iPhone e chamou atenção por disponibilizar agora no catálogo o desenho de um homem grávido e outras figuras de gênero neutro.

Agora é possível utilizar o emoji de “pessoa com coroa”, por exemplo, que acompanha os desenhos de rei e rainha. A nova atualização estava disponível desde janeiro, como uma atualização opcional, segundo a Fox News. Porém, em março, a versão 15.4 foi atualizada para todos os usuários do iOS.

No ano de 2020, a Apple havia anunciado que, devido à pandemia de coronavírus, lançaria novas figurinhas apenas em 2022. Na época, a apresentação anual dos novos símbolos foi adiada de março para setembro de 2021, mudando também o tempo útil de desenvolvimento.

“Nas circunstâncias atuais, notamos que nossos colaboradores estão sobrecarregados e decidimos que seria do melhor interesse de nossos voluntários e organizações adiar nossa data de lançamento”, disse Mark Davis, presidente do consórcio Unicode, que depende dos esforços de voluntários.

Além disso, os emojis mais usados de 2021 foram em sua maioria os mesmos de 2019. Nove dos 10 emojis mais usados em 2019 (a última ocasião em que a Unicode divulgou dados) continuam entre os 10 mais usados no ano passado.

O emoji do coração vermelho está em segundo lugar, e o emoji das lágrimas de alegria continua em primeiro lugar, apesar de os membros da Geração Z o considerarem como nada “cool”, em companhia de repartir o cabelo de lado e usar calças jeans skinny.