Juliana Paes e Carla Diaz revivem rivalidade de novela na Sapucaí

Juliana Paes e Carla Diaz se encontraram durante o primeiro dia de desfiles do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro e posaram para fotos. As atrizes relembraram, com caras e bocas, a rivalidade de Bibi Perigosa e Carine em A Força do Querer, novela da Globo.

Na trama, que tinha Juliana como protagonista, as famosas personagens brigavam pelo amor de Rubinho, interpretado por Emilio Dantas. Confira a sequência de fotos: Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!