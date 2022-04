Justiça analisa pedido de prisão de Cid Moreira feita pelo filho

Foi protocolado na Justiça, a pedido do advogado de Roger Moreira, filho adotivo de Cid Moreira, um inquérito para apurar crimes praticados pelo jornalista e a esposa Maria de Fátima contra o rapaz. A coluna LeoDias teve acesso ao processo onde ambos são acusados de homofobia e até trabalho infantil. Mas o caso, a partir de agora, ganha proporções ainda maiores e a prisão do ex-âncora do Jornal Nacional pode marcar uma nova página deste imbróglio familiar.

No final de 2021, como informado por aqui em primeira mão, foi escancarado detalhes sórdidos sobre a conduta de Cid Moreira na criação de Roger, adotado quando tinha 13 anos. Desde então, segundo anotado em processo, o maior locutor do país, hoje com 94 anos, impediu o filho até mesmo de estudar.

