Luciana Gimenez aparece seminua em bastidores de ensaio maravilhoso; confira

Luciana Gimenez, apresentadora de 52 anos de idade, elevou a temperatura nas redes sociais neste fim de semana ao compartilhar registros pra lá de sensuais dos bastidores de um ensaio maravilhoso realizado para o Carnaval 2022.

As fotos foram feitas enquanto ela vestia seu look glamouroso para se divertir na folia. Em alguns registros, é possível ver a famosa seminua, tendo os seios cobertos com adesivos de estrela. Em outras imagens, Luciana surge toda produzida e vestida com uma peça repleta de muito brilho.