Mailza diz que não desistiu de pré-candidatura ao Senado: “Trabalhando pela melhor construção”

A senadora Mailza Gomes usou o seu perfil nas redes sociais para responder uma matéria que aponta a sua possível desistência da pré-candidatura ao Senado Federal em 2022. A progressista disse que a decisão está mantida.

“Não desisti. Serei candidata. Estamos trabalhando pela melhor construção. E, logo logo, teremos uma definição”, escreveu a senadora.

Mailza anunciou no último dia 24 de março, durante evento do partido que reuniu novos filiados, que se fosse preciso, desistiria da disputa pelo Senado Federal:

“Não se trata de manter ou regular (a candidatura). Não se trata de uma desistência. Estou aqui hoje à disposição, fazendo um gesto ao meu partido de que se for necessário, (podemos) abrir para uma candidatura à deputada federal, de fazer um gesto de continuar contribuindo. Para mim, o mais importante é contribuir para o crescimento do partido, é o desenvolvimento do estado, a manutenção do nosso grupo político, então estou aqui me colocando a disposição e fazendo o que for necessário para que essa união permaneça e que nós saiamos vencedores”.

“Não estou recuando, não faço isso e sempre tive coragem pra enfrentar barreiras e propostas, e estou aqui no sentido de contribuir para o meu partido. É um gesto de estar me colocando à disposição a ser candidata a deputada federal […] sendo eu senadora ou deputada federal, isso não vai mudar em nada na minha vida porque não é preciso ter um cargo de relevância para trabalhar para o estado”, continuou.