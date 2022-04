Maíra Cardi ameaça contar segredos de Bruna Marquezine após curtida em tweet e atriz reage

Uma interação de Bruna Marquezine no Twitter movimentou a rede social, na noite de domingo (24). Após a atriz curtir texto na internet que falava que pagaria para não ler mais nada sobre Maíra Cardi e Arthur Aguiar, a coach de lifestyle decidiu se pronunciar.

Maíra disse, em um post do perfil Boxixou, que sabe segredos de Bruna Marquezine e ameaçou divulgar.

“Eu falo o que acho… Quero saber quanto ela quer pagar pelo meu silêncio do que ELA SABE que eu sei sobre ela! Quem tem telhado de vidro NÃO abre a boca nem curte NADA! Mais aceito o dinheiro dela para CONTINUAR quieta como estive até agora, tudo que ela me pagar eu faço doação IMEDIATA para igreja Lagoinha.”

Em tom de deboche, ela ainda soltou: “Me chama aqui Leo Dias ou será que a Lagoinha vai ganhar um pix?”, disse ela.

Reação em nova curtida

Bruna Marquezine não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas reagiu curtindo um novo tweet.

“Alguém avisa para Maíra Cardi que chantagem é crime, que ficar pedindo dinheiro na internet pra não contar uma fofoca sobre alguém é considerado chantagem…. E que o crime aumenta quando praticado pelas redes sociais!! @BruMarquezine cabe um processo né”, diz o texto curtido pela influenciadora.

Resposta de Maíra

No Instagram, Maíra se posicionou em relação à repercussão do assunto. Segundo ela, a história foi uma brincadeira. “Vocês ainda não se acostumaram com os deboches, né? Eu já falei para vocês que eu sou debochada, que eu brinco muito com as coisas”, começou no vídeo.

Entretanto, não deixou nada claro sobre a possível informação sobre Bruna. “Obviamente, era um deboche. Meu silêncio, não tem pix no mundo que pague. Essa parte do pix era um deboche. Gente que fala o que quer, ouve o que não quer”, declarou.