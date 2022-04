Marina Ruy Barbosa desabafa após ser acusada de separar José Loreto e Débora Nascimento

Marina Ruy Barbosa relembrou um momento pesado que viveu em 2019, nos bastidores das gravações da novela O Sétimo Guardião. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz falou sobre o episódio em que foi apontada como pivô da separação de José Loreto e Débora Nascimento:

“O Sétimo Guardião foi um trabalho tumultuado. Fui envolvida numa polêmica que eu não tinha nada a ver, que não era verdade. A Globo me deu total apoio. Dividi tudo com a empresa, e a direção quis me dar uns dias de descanso”.

“A intenção era preservar minha cabeça. Mas não aceitei. Ganho para atuar. Um problema pessoal não poderia mudar uma rotina de gravações. Cheguei a desmaiar no camarim por causa de uma crise de pânico“, revelou.

Marina também desabafou sobre o fim de seu casamento com Xande Negrão e confessou: “Não queríamos nos separar. Mas, no dia a dia, percebemos que o gostar e o amor não são suficientes para fazer uma relação continuar. Mil fatores distanciam um casal”.

“Na pandemia, Xande estava morando em Fortaleza por causa do trabalho e eu, em São Paulo para cuidar da marca. Começamos a não enxergar um futuro, sabe? Quando me casei, aos 22 anos, achava que tudo seria mais fácil. Mas não é… Não tive nem tempo para digerir a história, de me reencontrar, e precisei dar uma declaração, expor a situação”, explicou.

“É frustrante, mas, ao mesmo tempo, tento não alimentar esse sentimento. Sou canceriana, sensível demais e, se penso muito nesse assunto, fico mal. Quero tanto ter minha família, meus filhos… Às vezes, me pergunto: ‘Em que momento isso vai acontecer?’.’ Já fui para a terapia, voltei. São fases”, disse ainda.

Marina Ruy Barbosa choca ao falar sobre relação com Bruna Marquezine

Ainda na entrevista, Marina pela primeira vez falou abertamente sobre os rumores de uma suposta rivalidade com Bruna Marquezine. A atriz abriu o coração e disparou:

“A gente vive numa sociedade machista e vejo muitas comparações, e sempre entre mulheres. Crescemos ouvindo que Xuxa e Angélica eram rivais. Precisamos mudar essa história. Bruna e eu passamos por isso o tempo inteiro“.

“Somos da mesma geração, começamos na TV mais ou menos juntas… Essa ‘rivalidade’ dá retorno, audiência em sites. E isso é tóxico para todos os lados envolvidos”, completou.

Questionada pela publicação se é amiga de Marquezine, Marina ponderou: “Existe muito respeito, e eu tenho um carinho enorme por ela. Compartilhamos uma vida bastante parecida. Mas fofocas atrapalharam essa relação. No fim, é uma questão de afinidade“.