Membros de grupo de Mazinho articulam nome de Daniel Herculano para disputar prefeitura de Sena

As Eleições 2022 ainda estão pegando fogo, e tem gente já pensando nas próximas, em 2024. Uma fonte palaciana me chegou com uma informação que pode movimentar o grupo político do atual prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (UB-AC).

O grupo de Mazinho pode lançar nas disputas de 2024, ninguém menos que Daniel Herculano, secretário de Cidadania. E digo fonte palaciana porque a informação veio justamente de lá: Danielzinho, como é carinhosamente chamado, é alvo de conversas em grupo formado por nomes de peso, como o secretário de Estado Cirleudo Alencar (Seinfra).

Com gestão bem avaliada e esbanjando popularidade no município, Danielzinho tem excelente abertura na política, e acumula boas relações com nomes de peso, como o senador Marcio Bittar (UB-AC). Com a ida de Mazinho por uma vaga na Câmara Federal, o nome de Daniel até chegou a ser especulado localmente para uma disputa à Aleac. Dentro da cúpula do MDB, seu nome foi bem avaliado.

Com as recentes alterações na configuração desse grupo, Mazinho permanece na prefeitura, Meire Serafim vai para a disputa de federal e Danielzinho, até esse momento, não seria candidato a nenhum cargo eletivo. Com um possível apoio do secretário Cirleudo, e as movimentações internas nesse grupo, muita coisa pode acontecer.

