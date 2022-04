Mendigo flagrado com mulher casada ganha cachê com presença VIP e vende vídeos

O agora ex-morador de rua adotou o apelido de “mendigo do amor”, e foi contratado para circular pela festa Seu Vidal, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (2). Ele foi recebido como celebridade e foi disputado pelo público para tirar selfies e fazer vídeos.

Outras subcelebridades estavam na festa e também tietaram o ex-mendigo, como Cristal Felix, do Rio Shore, reality de pegação da MTV.

Além de fazer presenças VIP, Givaldo encontrou outra maneira de ganhar dinheiro: vender vídeos personalizados com conselhos amorosos ou até mesmo reflexões sobre a vida. Ele, que virou meme com a frase “uma mão no volante e a outra no carinho”, tem cobrado até R$ 500 por cada conteúdo.

No TikTok, o “mendigo do amor” também virou febre. Ele tem sido convidado para as famosas “colabs”, e tem aparecido nos perfis de diversos jovens fazendo dancinhas para músicas aleatórias. Nesta rede social, ele já está perto de atingir a marca de 500 mil seguidores.