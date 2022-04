Menino indígena que foi atropelado por caminhão no interior do AC morre no Pronto Socorro

Após quase um mês internado, um menino indígena de 10 anos da etnia Noke Koi que foi atropelado em Cruzeiro do Sul por um caminhão no dia 25 de março, foi a óbito nesta terça-feira (19) no Pronto Socorro de Rio Branco.

Na época do acontecido, o motorista chegou a fugir do local. Segundo o delegado Rafael Távora, da Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, ele havia se apresentado na tarde do mesmo dia e disse que fugiu por medo de represálias por parte da população. Após prestar depoimento, o homem foi liberado.

A criança voltava da escola, localizada na Terra Indígena Campinas Katukina, que fica entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

Em razão da gravidade do atropelamento, ele havia ficado em estado grave, sendo transferido para o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e após isto, para o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO-ACRE).

O corpo da criança seguirá de avião para Cruzeiro do Sul e será enterrado na Terra Indígena.