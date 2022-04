Monitorado é executado com cinco tiros enquanto ouvia música em casa, no interior do Acre

O monitorado por tornozeleira eletrônica Elivânio Teixeira Dantas, de 24 anos, foi morto com cinco tiros, após ter a casa invadida na noite desta quinta-feira (31), em uma travessa da rua José Pereira Gurgel, no Bairro Centro, no município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Elivânio estava dentro da residência ouvindo música, quando foi surpreendido por dois criminosos que estavam armados com uma pistola e uma escopeta e que realizaram 5 disparos contra o jovem. O rapaz foi morto com 4 tiros de pistola e um de escopeta no peito. Após a ação, os criminosos fugiram correndo da cena do crime.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando chegou ao local, os socorristas só puderam atestar a morte de Elivânio.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil do Bujari.